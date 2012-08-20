Пасажирський бус дорогою з Одеси в Москву врізався у вантажівку

Як повідомив УНІАН начальник відділу прокуратури Сумської області Михайло Северин, житель Республіки Молдова, здійснюючи перевезення 11 пасажирів пасажирів до Москви автомобілем "Mercedes-Benz Sprinter", не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажним автомобілем, який стояв на узбіччі дороги.

Внаслідок ДТП загинуло четверо пасажирів - усі жителі Одеської області. Трупи загиблих осіб направлені в Кролевецьке відділення судово-медичної експертизи.

Ще один пасажир із забоєм поперекового відділу хребта госпіталізований до Глухівської центральної районної лікарні.

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Стосовно водія порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 ст. 286 Кримінального кодексу України – "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо воно призвело до смерті постраждалого".

Проводиться розслідування обставин злочину. Хід досудового слідства взято на контроль прокуратурою області.