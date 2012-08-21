Харківські прикордонники затримали льотчика за несанкціонований політ

Як йдеться в переданому УНІАН повідомленні Харківського прикордонного загону, у вихідні правоохоронці відділу «Веселе» затримали громадянина України, який на літаку X-32 Бекас без бортового номера, здійснював проведення авіаційних робіт з хімічної обробки полів без узгодження з Адміністрацією ДПСУ та Украерорухом.

Правопорушника було притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення прикордонного режиму, представником «Украероруху» складено процесуальні документи за ч. 5 ст.111 КУпАП «Порушення правил безпеки польотів». Транспортний засіб передали представникам СБУ.