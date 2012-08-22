В результаті ДТП водій і двоє пасажирів Ford Focus померли дорогою до лікарні
03:24, 22 серпня 2012Разное
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В Одеській області 21 серпня, на 232 кілометрі автодороги Кіровоград – Платонове в результаті ДТП загинули водій автомобіля Ford Focus і двоє пасажирів.
Про це повідомили УНІАН у Секторі профілактичної роботи управління ДАІ в Одеській області.
Як уточнила керівник сектору Лілія Чорна, «інспекторами Красноокнянського райвідділу ДАІ встановлено, що 45-річний водій Ford Focus не впорався з управлінням: зачепив під час руху інший автомобіль, а відтак легковик наїхав на дерево».
Бригада медиків, яка прибула на місце ДТП, не змогла врятувати учасників ДТП: водій і двоє пасажирів іномарки померли від одержаних травм дорогою до Красноокнянської районної лікарні.
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