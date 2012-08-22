В результаті ДТП водій і двоє пасажирів Ford Focus померли дорогою до лікарні

Про це повідомили УНІАН у Секторі профілактичної роботи управління ДАІ в Одеській області.

Як уточнила керівник сектору Лілія Чорна, «інспекторами Красноокнянського райвідділу ДАІ встановлено, що 45-річний водій Ford Focus не впорався з управлінням: зачепив під час руху інший автомобіль, а відтак легковик наїхав на дерево».

Бригада медиків, яка прибула на місце ДТП, не змогла врятувати учасників ДТП: водій і двоє пасажирів іномарки померли від одержаних травм дорогою до Красноокнянської районної лікарні.