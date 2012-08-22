Померла постраждала в ДТП, яку ще раніше записали до загиблих

Сьогодні в лікарні померла постраждала в ДТП під Черніговом Марина Морякова.

Спочатку робітницю церковної лавки Морякову, 1962 року народження, переплутали з іншою померла жінкою і помилково занесли в списки загиблих паломників. Вона ж перебувала у важкому стані в лікарні Чернігова, а потім була перевезена на лікування до Москви, де через майже півтора місяці після аварії померла від важких травм.

Зараз в лікувальних установах залишаються двоє постраждалих у ДТП в Україні, повідомляє РІА «Новини».

Число жертв ДТП, яке сталося в Чернігівській області, зросло до 16.

Автобус Scania потрапив у ДТП в Чернігівській області рано вранці 7 липня. На ньому в Почаївську лавру їхали 43 жителя Великих Лук - 41 паломник, в основному жінки у віці від 20 до 70 років, і два водії. На місці аварії загинули 14 людей, постраждали 29. Одна з паломниць через кілька днів померла в лікарні Чернігова, 14 постраждалих літаком МНС були доставлені в лікарні Москви, 11 - в клініку в Пскові.

За попередньою версією слідчих органів, в ДТП винен водій автобуса, який заснув за кермом. За фактом аварії порушено кримінальну справу за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху". Водій перебуває під арештом у чернігівському СІЗО.