У лобовому зіткненні іномарок загинули троє людей

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на Валківського міжрайонного прокурора Ольгу Власенко, зіткнення автомобілів «Mitsubishi Lancer» та «Renault Trafic», які рухалися назустріч один одному, сталося сьогодні на трасі Київ-Харків-Довжанський.

На місці аварії загинув водій та пасажирка «Mitsubishi». Травми різного ступеня тяжкості отримали водій Renault Trafic та 8 його пасажирів (у тому числі 10-річна дівчинка), які поверталися до Валок зі шкільного базару в Харкові. Всі постраждалі доставлені до лікарні.

Травмований 54-річний пасажир автомобіля «Renault Trafic» під час операції помер.

На місце події виїжджали Валківський міжрайонний прокурор та її заступник, слідчо-оперативна група слідчого управління ГУМВС України в Харківській області, керівництво та слідчо-оперативна група райвідділу міліції.

Порушено кримінальну справу за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Ведеться слідство. Його хід перебуває на контролі прокуратури Харківської області.