Вантажівка насмерть збила 13-річного підлітка на мопеді
02:07, 24 серпня 2012Разное
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У селищі Юр’ївка в Лутугинському районі Луганської області водій автомобіля ГАЗ на смерть збив 13-річного підлітка на мопеді.
Як повідомили УНІАН у відділі зі зв'язків із громадськістю ГУ МВС у Луганській області, дорожньо-транспортна подія сталася в середу.
Згідно з повідомленням, водій, 1965 р.н., керуючи автомобілем ГАЗ, порушив правила дорожнього руху при проїзді перехрестя і зіткнувся з мопедом «Верховина» під керуванням 13-річного підлітка. Від одержаних тілесних ушкоджень хлопець помер у лікарні.
Порушено кримінальну справу за ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
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