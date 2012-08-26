ЗМІ: У Києві розбився старший офіцер СБУ
11:52, 26 серпня 2012Разное
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Аварія сталася на повороті на Індустріальний міст.
Трагедія сталася на біля Індустріального мосту
За кермом авто перебував високопосадовець СБУ Микола Гончаренко, йдеться в сюжеті ТСН. За словами свідків, авто темного кольору на великій швидкості врізалось у бетонний відбійник. Від удару перекинулося, фактично заблокувавши рух на мосту.
Очевидці пригоди намагалися витягти водія самотужки. Але його затиснуло в машині, що диміла. Міліція, "швидка" та рятувальники на місце приїхали за кілька хвилин. Та врятувати кермувальника не змогли.
Нині загиблий – на судово-медичній експертизі. У ДАІ та СБУ причини й обставини аварії не коментують.
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