Водій мікроавтобуса заснув за кермом і в'їхав у КамАЗ: є постраждалі
10:31, 27 серпня 2012Разное
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На Одещині внаслідок зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою травмовано восьмеро осіб.
ДТП сталася на 328 км автодороги Київ-Одеса
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ МВС України, ДТП сталося на 328 км автодороги Київ-Одеса.
За попередніми даними, 40-річний водій мікроавтобуса «Мерседес Бенц 310» заснув за кермом та скоїв зіткнення з автомобілем «КАМАЗ 5320» з причепом.
Внаслідок ДТП водій та семеро пасажирів мікроавтобуса «Мерседеса» отримали тілесні ушкодження різного ступеню важкості, з якими були доставлені до лікарні.
Триває розслідування.
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