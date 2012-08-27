Водій мікроавтобуса заснув за кермом і в'їхав у КамАЗ: є постраждалі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ МВС України, ДТП сталося на 328 км автодороги Київ-Одеса.

За попередніми даними, 40-річний водій мікроавтобуса «Мерседес Бенц 310» заснув за кермом та скоїв зіткнення з автомобілем «КАМАЗ 5320» з причепом.

Внаслідок ДТП водій та семеро пасажирів мікроавтобуса «Мерседеса» отримали тілесні ушкодження різного ступеню важкості, з якими були доставлені до лікарні.

Триває розслідування.