Розроблено правила для космонавтів-мусульман

Влада Малайзії розробила перше в світі докладне зведення правил для мусульман, які вирушають у космос як космонавти чи туристи, повідомляє Reuters.

Поява своєрідного кодексу поведінки мусульман в космосі пов`язана з майбутнім польотом на Міжнародну космічну станцію першого малайзійського космонавта - шейха Музафара. Наступного тижня він вирушить до космосу у складі чергової наукової експедиції на борту пілотованого корабля "Союз ТМА-11". Старт з космодрому Байконур запланований на 10 жовтня.

У брошурі під назвою "Керівництво з дотримання мусульманських обрядів на Міжнародній космічній станції" детально пояснюється, як, перебуваючи на земній орбіті, виконувати релігійні ритуали, зокрема обряд омивання, визначати напрям на Мекку, час молитви, а також як дотримуватися посту протягом священного для мусульман місяця Рамадан.

"Ми вирішили розробити цю інструкцію, оскільки хотіли, щоб наш астронавт повністю зосередився на своїй місії і не хвилювався про те, як йому виконувати свої релігійні зобов`язання в космосі", - заявив малазийский міністр у релігійних справах Абдулла Мат Зін.

Правила, викладені на 18 сторінках, будуть перекладені на англійською, російською, арабською, а в майбутньому, можливо, і іншими іноземними мовами, сказав міністр.

Саудівський принц Султан бен Салман - перший мусульманин, що полетів в космос (1985 р., шатл Discovery), - визнав, що хоча йому вдавалося молитися і дотримувати пост, знайти напрям на Мекку і повністю стати на коліна виявилося неможливим.

Перший малазійський космонавт за фахом хірург-ортопед, донедавна викладав в університеті Куала-Лумпур. 34-річний шейх Музафар сказав, що постарається, наскільки це буде можливо, дотримуватися посту на Рамадан. Місяць, коли мусульманам заборонено вживати пищу з світанку дотемна, закінчується 13 жовтня.

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