У Покровську триває боротьба за наративи, майбутні переговори і психологічну перевагу, і наслідки її результату відчують далеко за межами міста.

Битва за Покровськ вступила в ключову фазу. Українські та російські війська настільки переплітаються в місті, що інколи "господарюють" у одному житловому будинку, пише Associated Press з посиланням на військових та аналітиків.

Місто стало не лише театром бойових дій, а й майданчиком за вплив на міжнародні наративи — обидві сторони прагнуть переконати Вашингтон і світ у своїй перевазі на полі бою.

Росія стверджує, що оточила Покровськ і підірвала українську логістику до міста. Україна наполягає, що бої тривають, а її підрозділи завдають ворогу важких втрат. За повідомленням командирів на місцях, російські підрозділи увійшли в місто минулого місяця, скориставшись прогалинами в обороні, і можуть завершити його захоплення в найближчі тижні або місяці.

"Наразі немає чітких ліній оборони, жодної, яка могла б перешкодити солдатам увійти до міста", — сказав Сергій Філімонов, командир батальйону "Вовки да Вінчі", і оцінив, що росіяни контролюють понад 70% Покровська.

Президент Зеленський визнав складність ситуації, заявивши, що ворог розпочав штурмові операції 5 листопада і продовжує здійснювати штурми.

"Вони втратили техніку, але головна мета ворога — якомога швидше зайняти Покровськ. Ця мета залишається", - зазначив він.

"Пояс фортець"

За оцінками аналітиків, операція росіян просувалася "метр за метром" після року виснажливих боїв. Російські штурмові групи зламали втомлені українські позиції, а Київ кинув на оборону елітні підрозділи у спробі стримати просування. Інтенсивність вуличних боїв досягає критичної точки. Українські командири попереджають про затяжні бої в урбанізованому середовищі.

Покровськ лежить уздовж східної лінії фронту, у так званому "поясі фортець" Донецька — лінії сильно укріплених міст, що включає також Краматорськ, Слов’янськ і Дружківку. Хоча місто раніше було важливим логістичним центром, інтенсивні обстріли зруйнували дорожню та залізничну інфраструктуру, позбавивши його колишньої оперативної цінності.

Політичні ставки високі

Покровськ перетворився на поле дипломатичної боротьби: обидві сторони намагаються переконати адміністрацію США в своїй перевазі, що може вплинути на подальші переговори та умови миру. Диктатор Путін подає успіхи як передумову для вимог щодо Донбасу, а Зеленський, у свою чергу, демонструє американським партнерам, що Росія не домінує беззастережно.

"Уявіть, скільки там російських військ. Але водночас у них немає запланованого результату… у них немає такого результату, щоб вони могли "продати" його американцям", — сказав Зеленський, коментуючи прорив близько 200 російських солдатів через оборону Покровська.

Експерти попереджають, що навіть якщо Росія зобразить падіння Покровська як велику блискавичну перемогу, ця перемога матиме обмежене тактичне значення і вимагатиме величезних людських та матеріальних витрат.

"Це, перш за все, перемога пропаганди", — зазначив Пітер Дікінсон з Atlantic Council.

За словами українських командирів і операторів безпілотників, "усі підрозділи, які можуть битися, зараз тут": піхота, спецпризначенці, оператори безпілотників. Але у багатьох підрозділах бракує людських резервів і бронетехніки, а логістичні вузли навколо міста значною мірою зруйновані. Видання підсумовує:

"Українські сили, як очікується, битимуться до останнього, намагаючись завдати максимально можливих втрат ворогу, поки необхідність відступу не стане неминучою".

Як повідомляв УНІАН, російські війська, схоже, наближаються до остаточного захоплення східноукраїнського міста Покровськ — перемоги, яку Володимир Путін домагається вже майже два роки, але яка далася великою ціною.

Як пише CNN, Покровськ втратив своє стратегічне значення як транспортний вузол після знищення основних доріг і залізничних ліній, місто перетворилося на символічну мету.

Шанси України утримати Покровськ оцінюються приблизно як 50/50. Однак на користь Росії грає одна важлива перевага — чисельність, яка дає їй можливість проникати у місто невеликими групами і утримувати "острівці" позицій, стверджує аналітик Майкл Кларк.

