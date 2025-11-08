Xiaomi готує до релізу прошивку HyperOS 3 на базі Android 15, і для 12 моделей бренду цей апдейт стане останнім.

Xiaomi готується до виходу HyperOS 3, заснованої на базі Android 15, і вже тестує прошивку на деяких смартфонах. За наявною інформацією, це оновлення стане останнім крупним для дюжини моделей китайського виробника.

Видання XiaomiTime опублікувало список із 12 пристроїв Xiaomi, власники яких не отримають нову Android 16 – свіжа оболонка для них базуватиметься на Android 15. На цьому їхній життєвий цикл великих оновлень ОС завершиться.

Оновлення HyperOS 3 на Android 15 стане останнім для:

Poco X6 Neo / Redmi Note 13 5G / Redmi Note 13R Pro;

Xiaomi 13 Lite / Civi 2;

Poco F5 Pro / Redmi K60;

Xiaomi MIX FOLD 2;

Redmi Note 12T Pro;

Xiaomi Pad 6 Pro;

Xiaomi 12T Pro / Redmi K50 Ultra;

Xiaomi Civi 3;

Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi 12S Ultra; Xiaomi 12S Ultra;

Xiaomi 12;

Redmi K60 Pro.

Оновившись до HyperOS 3, перераховані вище моделі вже не отримають ні HyperOS 3.1, ні Android 16, ні якихось великих оновлень (за винятком патчів безпеки).

Джерела XiaomiTime дізналися, що найближчою до публічного релізу є прошивка для Redmi Note 13 5G – збірка OS3.0.0.2.VNQMIXM уже перебуває в практично стабільному стані.

Нещодавно було опубліковано список глобальних пристроїв Xiaomi, які оновляться до HyperOS 3 з Android 16. Нова ОС принесе перероблений інтерфейс, натхненний iOS 26, поліпшену продуктивність, нові функції ШІ, а також одну з головних фішок Айфонів – "динамічний острів" Super Island.

