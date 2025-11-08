Оскільки законопроект містить ще й низку іншиих положень, потрібних польській державі, ймовірно, у дещо зміненому вигляді документ згодом повернуть на голосування.

Польський Сейм відхилив законопроект президента Кароля Навроцького, в якому пропонувалося запровадити кримінальну відповідальність за "пропаганду бандеризму". Про це повідомляє RMF24.

Як зазначає видання, ще у серпні Сейм відхилив урядовий законопроект про продовження строку перебування українських біженців в Україні та про жорсткіші умови надання їм грошової допомоги. Президент Навроцький подав альтернативний законопроект, що дублює більшість положень урядового, але також має додаткові пункти.

Зокрема президентський законопроект містив поправки до Кримінального кодексу, що передбачають жорсткіше покарання за незаконний перетин польського кордону – до п'яти років позбавлення волі. Потенційно під цю норму потрапляють і українські ухилянти, які незаконно перетнули кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Відео дня

Але найбільший скандал спричинила норма про запровадження покарання за "пропаганду бандеризму та діяльності ОУН-УПА". Таку пропаганду Навроцький пропонував прирівняти до пропаганди нацизму, комунізму та фашизму. Останнє карається в Польщі позбавленням волі на строк до трьох років.

Крім того, законопроект президента мав пункт, яким польський Інститут національної пам'яті був зобов’язаний збирати і публікувати документи щодо злочинів, скоєних проти поляків "членами та колаборантами Організації українських націоналістів фракції Бандери та Української повстанської армії, а також іншими українськими формуваннями, що співпрацювали з німецьким Третім Рейхом".

Антиукраїнські настрої в Польщі

Як писав УНІАН, останнім часом в Польщі фіксується хвиля антиукраїнських настроїв, які підігрівають російська пропаганда та польські праві політики-популісти. Це позначається зокрема і на кримінальній ситуації: статистика нападів на українців в Польщі фіксує тренд на швидке зростання.

Ситуація стала вже настільки очевидно ганебною, що на неї звернув увагу прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Вас також можуть зацікавити новини: