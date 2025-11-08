У його кімнаті спецназ знайшов кілька предметів, схожих на зброю. Їх вилучили для експертизи.

У Німеччині поліція затримала російського підлітка за пропаганду ІДІЛ і зберігання зброї.

Як повідомляє Bild, затримання 16-річного хлопця з російським громадянством відбулося в Північному Рейні-Вестфалії. Для затримання та обшуку кімнати пропагандиста з РФ були задіяні загони спецназу.

"Імовірно, 16-річний хлопець поширював у соцмережах зображення з ісламістською символікою та зброєю, посилаючись на терористичне угруповання ІДІЛ", - зазначило видання.

Відео дня

Поліція обшукала його кімнату і вилучила для експертизи кілька предметів, схожих на зброю.

"Він поширював пропаганду ІДІЛ у соціальних мережах. Результати експертизи очікуються до середини наступного тижня", - розповіла виданню представниця поліції.

Росіяни в Німеччині

Влітку стало відомо, що в Німеччині зросла кількість видачі громадянств іноземцям, серед яких багато росіян. Зокрема, кількість росіян, які отримали паспорт Німеччини, зросла вшестеро - майже до 13 тис.

Крім того, у жовтні результати соціологічного опитування показали, що на тлі російських провокацій щодо країн-членів НАТО серед німців наростає страх перед російським вторгненням. Вони вважають, що війна може поширитися за межі України і перейти до них.

Вас також можуть зацікавити новини: