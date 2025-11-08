Діють аварійні графіки відключень електроенергії, є перебої з водопостачанням.

Унаслідок чергового російського обстрілу в Харківській області загинув енергетик, частина області - тимчасово без світла.

Про це у Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов. "Ворог вкотре завдав масованого удару по нашій критичній інфраструктурі. На жаль, загинув співробітник одного з енергетичних підприємств, який саме був на робочому місці", - наголосив він.

Голова ОВА додав, що через нічну атаку частина області тимчасово залишилася без світла. Також є перебої з водопостачанням.

"Діють аварійні графіки відключень електроенергії, щоб стабілізувати ситуацію в загальнонаціональній енергомережі. Адже постраждали об'єкти по всій країні", - підкреслив Синєгубов.

Крім того, повідомив він, в області було розгорнуто "Пункти незламності". На місцях ударів росіян працюють профільні фахівці. Обстежуються постраждалі об'єкти та оцінюється ступінь пошкоджень, щоб негайно почати відновлювальні роботи.

Атака росіян на Україну

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 8 листопада Росія атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

У низці регіонів України відбулися зміни у графіку погодинних відключень електроенергії через атаку Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури. Зокрема, у Києві та Київській області були застосовані екстрені відключення електроенергії.

