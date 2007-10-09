У Львові мікроавтобус зіткнувся з двома легковиками: є постраждалі

13:16, 09 жовтня 2007
Разное
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Повідомлення ДАІ

Вчора вранці у Львові зуткнулись автобус "Богдан" і та автомобілі "Мерседес-Бенц" і "Форд Транзит".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП водій автомобіля "Форд" і троє пасажирок автобуса (студентки) отримали тілесні ушкодження. Постраждалі були госпіталізовані до Львівської міської лікарні швидкої медичної допомоги.

 

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