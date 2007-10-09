Монтування пам’ятника Степанові Бандері у Львові (5 фото)

Монтування пам’ятника Степанові Бандері (скульптор – Микола Посікіра, архітектор – Михайло Федик) на площі Кропивницького у Львові у вівторок, 9 жовтня 2007 р. Першу частину скульптурної композиції офіційно відкриватимуть 13 жовтня. А весь комплекс буде завершено до 1 січня 2009 року, коли відзначатимуть 100-річчя з Дня народження провідника ОУН.

Фото Андрія Чучі / УНІАН