Від вибуху на Інгулецькому ГЗК постраждали 5 робітників
00:39, 05 жовтня 2012Разное
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Унаслідок вибуху на Інгулецькому гірничо-збагачувальному комбінаті (Дніпропетровська область) постраждали п’ятеро робітників.
Гасоріз з балоном
Як повідомляє прес-служба МНС України, до ГТУ МНС у Дніпропетровській області надійшло повідомлення про нещасний випадок, що стався на Інгулецькому гірничо-збагачувальному комбінаті в Кривому Розі.
З'ясувалося, що о 08:45 під час різки старого металу у приміщенні фільтрації стався вибух балона з гасорізом.
Внаслідок вибуху постраждало 5 осіб - всі працівники підприємства. Потерпілі з термічними опіками рук, обличчя та дихальних шляхів І–ІІІ ступеня були госпіталізовані до 2-ї міської лікарні м. Кривий Ріг. Стан трьох постраждалих – середнього ступеня тяжкості, двох осіб – задовільний.
Причина вибуху встановлюється. Руйнувань конструкцій фабрики та затримки технологічного процесу не було.
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