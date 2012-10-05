Від вибуху на Інгулецькому ГЗК постраждали 5 робітників

Як повідомляє прес-служба МНС України, до ГТУ МНС у Дніпропетровській області надійшло повідомлення про нещасний випадок, що стався на Інгулецькому гірничо-збагачувальному комбінаті в Кривому Розі.

З'ясувалося, що о 08:45 під час різки старого металу у приміщенні фільтрації стався вибух балона з гасорізом.

Внаслідок вибуху постраждало 5 осіб - всі працівники підприємства. Потерпілі з термічними опіками рук, обличчя та дихальних шляхів І–ІІІ ступеня були госпіталізовані до 2-ї міської лікарні м. Кривий Ріг. Стан трьох постраждалих – середнього ступеня тяжкості, двох осіб – задовільний.

Причина вибуху встановлюється. Руйнувань конструкцій фабрики та затримки технологічного процесу не було.