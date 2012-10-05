У центрі Запоріжжя маршрутка з пасажирами влетіла в огорожу

Як повідомили УНІАН в ВЗГ ГУ МВС України в Запорізькій області, дорожньо-транспортна подія сталася в центрі Запоріжжя – на бульварі Шевченка.

«За попередніми даними, 37-річний водій маршрутного таксі перевищив допустиму швидкість, не справився з керуванням і врізався в огорожу. В результаті ДТП два пасажири – 72-річна жінка і 21-річний чоловік, які були в «маршрутці» на момент аварії, були госпіталізовані з травмами голови в 5-ту міськлікарню Запоріжжя», - повідомили в ВЗГ.

Ще декілька пасажирів, які в результаті зіткнення дістали удари, і садна, від госпіталізації відмовилися.

Обставини і причини ДТП встановлюють співробітники ДАІ.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи.