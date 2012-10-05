У центрі Запоріжжя маршрутка з пасажирами влетіла в огорожу
18:16, 05 жовтня 2012Разное
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У Запоріжжі в результаті перевищення швидкості водієм у ДТП потрапила «маршрутка» з пасажирами.
У ДТП постраждали дві людини
Як повідомили УНІАН в ВЗГ ГУ МВС України в Запорізькій області, дорожньо-транспортна подія сталася в центрі Запоріжжя – на бульварі Шевченка.
«За попередніми даними, 37-річний водій маршрутного таксі перевищив допустиму швидкість, не справився з керуванням і врізався в огорожу. В результаті ДТП два пасажири – 72-річна жінка і 21-річний чоловік, які були в «маршрутці» на момент аварії, були госпіталізовані з травмами голови в 5-ту міськлікарню Запоріжжя», - повідомили в ВЗГ.
Ще декілька пасажирів, які в результаті зіткнення дістали удари, і садна, від госпіталізації відмовилися.
Обставини і причини ДТП встановлюють співробітники ДАІ.
Вирішується питання про порушення кримінальної справи.
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