У центрі Запоріжжя маршрутка з пасажирами влетіла в огорожу

18:16, 05 жовтня 2012
Разное
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У Запоріжжі в результаті перевищення швидкості водієм у ДТП потрапила «маршрутка» з пасажирами.

У ДТП постраждали дві людини

Як повідомили УНІАН в ВЗГ ГУ МВС України в Запорізькій області, дорожньо-транспортна подія сталася в центрі Запоріжжя – на бульварі Шевченка.

«За попередніми даними, 37-річний водій маршрутного таксі перевищив допустиму швидкість, не справився з керуванням і врізався в огорожу. В результаті ДТП два пасажири – 72-річна жінка і 21-річний чоловік, які були в «маршрутці» на момент аварії, були госпіталізовані з травмами голови в 5-ту міськлікарню Запоріжжя», - повідомили в ВЗГ.

Ще декілька пасажирів, які в результаті зіткнення дістали удари, і садна, від госпіталізації відмовилися.

Обставини і причини ДТП встановлюють співробітники ДАІ.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи.

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