Старшокласник від кохання заліз на 25-метрову вежу на вокзалі

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МНС у Черкаській області, черговий караул уманської пожежно-рятувальної частини з рятувальною драбиною прибув на залізничний вокзал, де, за повідомленням, молодий хлопець зібрався стрибнути з 25-метрової освітлювальної вежі вокзалу.

Рятувальники надули гумову подушку, на яку збиралися ловити самогубця, та почали спілкуватися із хлопцем, відмовляючи від стрибка. Тим часом за викликом друзів на місце події прибула дівчина, із-за нерозділеного кохання якої і виникла ця ситуація.

За даними МНС, спілкування молодих людей зняло напругу в ситуації, що склалася, та через кілька хвилин емоційної розмови учень 11 класу однієї з місцевих шкіл спустився на землю де потрапив у обійми своєї дівчини.