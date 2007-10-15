На Київщині ”Ауді” врізався у ”Жигулі”: водії загинули на місці

12:51, 15 жовтня 2007
Разное
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П`ятеро людей потрапили до лікарні

Сьогодні, о третій годині ночі, на Київщині, на автодорозі Фастів-Бишів, водій автомобіля "Ауді-80", рухаючись в напрямку Фастова, з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем "ВАЗ-21063".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП обидва водії від отриманих травм загинули на місці події, а четверо пасажирів "Жигулів" та пасажир автомобіля "Ауді" отримали тілесні ушкодження.

 

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