На лінії оборони Києва відкрили музей у старому доті (фоторепортаж)
06:56, 03 листопада 2012Разное
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У с.Чабани під Києвом на 186-й довгочасної оборонної точки (ДОТ) відкрили музей і провели військово-історичну реконструкцію.
2 листопада 2012 р. у с.Чабани під Києвом на 186-й довгочасній оборонній точці (ДОТ) відкрили музей і провели військово-історичну реконструкцію
2 листопада 2012 р. у с.Чабани під Києвом на 186-й довгочасній оборонній точці (ДОТ) відкрили музей і провели військово-історичну реконструкцію
Фото Володимира Гонтара / УНІАН
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