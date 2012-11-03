На лінії оборони Києва відкрили музей у старому доті (фоторепортаж)

У с.Чабани під Києвом на 186-й довгочасної оборонної точки (ДОТ) відкрили музей і провели військово-історичну реконструкцію.

Фото Володимира Гонтара / УНІАН

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter