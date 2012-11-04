У ДТП на Рівненщині загинуло четверо людей
11:07, 04 листопада 2012Разное
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На Рівненщині автомобіль з’їхав у кювет і перекинувся: загинуло четверо людей.
Авто з'їхало в кювет
Як повідомляє прес-служба МНС України, на автошляху „Городище-Рівне” біля с. Малушка Березнівського району Рівненської області водій легкового автомобіля не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся, в результаті чого загинуло 4 особи.
На місці події працювала оперативна група Територіального управління МНС у Рівненській області.
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