У ДТП на Рівненщині загинуло четверо людей

Як повідомляє прес-служба МНС України, на автошляху „Городище-Рівне” біля с. Малушка Березнівського району Рівненської області водій легкового автомобіля не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся, в результаті чого загинуло 4 особи.

На місці події працювала оперативна група Територіального управління МНС у Рівненській області.