У центрі Києва палає багатоповерхівка з людьми

Як повідомляє ТСН, масштабна пожежа сталася в одній з багатоповерхівок поблизу універмагу "Україна" на площі Перемоги.

На місці працюють рятувальники МНС. Інформації про причини та потерпілих поки немає – тривають рятувальні роботи та гасіння вогню.

Однак за попередніми припущеннями, пожежа може призвести до вельми трагічних наслідків, бо площа вогню велика, а поширювалося полум'я вночі, коли чимало мешканців будинки вже спали.