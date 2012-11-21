У центрі Києва палає багатоповерхівка з людьми
02:19, 21 листопада 2012Разное
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У Києві серед ночі сталася масштабна пожежа. Вогнем охоплений житловий будинок у центрі міста
Як повідомляє ТСН, масштабна пожежа сталася в одній з багатоповерхівок поблизу універмагу "Україна" на площі Перемоги.
На місці працюють рятувальники МНС. Інформації про причини та потерпілих поки немає – тривають рятувальні роботи та гасіння вогню.
Однак за попередніми припущеннями, пожежа може призвести до вельми трагічних наслідків, бо площа вогню велика, а поширювалося полум'я вночі, коли чимало мешканців будинки вже спали.
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