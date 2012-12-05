Тую, яку звалив ураганний вітер, використають як новорічну ялинку

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі мерії обласного центру, таке рішення було ухвалене спеціальною комісією після ретельного обстеження дерева, вирваного з корінням.

Зазначене дерево заввишки до 10 метрів росло біля будівлі мерії не один десяток років.

Фахівці оглянули тую і дійшли висновку, що дерево в землі більше не приживеться, оскільки під час падіння, непоправно постраждала коренева система, тому тую встановлять на одній з вулиць міста і прикрасять до новорічних свят.

«Звичайно, вона не конкуруватиме з головною міською ялинкою, але гарний настрій дітям і дорослим обов'язково принесе», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в області сильний штормовий вітер 3 грудня і в ніч на 4 грудня знеструмив 86 населених пунктів.

За інформацією управління з питань надзвичайних ситуацій і захисту населення Херсонської міськради, протягом 3 грудня на території Херсона повалено 59 дерев, з яких 29 вже прибрано.

Також зазначимо, що головна міська новорічна ялинка монтується в Херсоні на площі Героїв Сталінграда. Висота синтетичної ялинки становитиме 27 метрів. А вартість установлення 99 тис. грн.