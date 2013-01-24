Акула з київського ТРЦ виявилася вдвічі більшою, ніж хотіли

Про це в інтерв'ю газеті «Сегодня» розповів головний іхтіолог Костянтин Моршнев, який приймав акулу в Києві.

Відповідаючи на питання, чи може акула виїхати назад до розплідника, іхтіолог відповів: "Швидше за все, так. Ми вже врегулювали це питання з постачальником, він визнає, що такій великій акулі краще переїхати в більш просторий океанаріум, і зараз підшукує новий «будинок» для Джона».

Іхтіолог підтвердив, що акула виявилася більшою, ніж очікувалося. «Ми замовляли акулу завдовжки 1,5 метра і вагою приблизно 50 кг. Замовляли у свого постійного постачальника - голландської компанії De Jong Marinelife. При остаточному узгодженні постачальники нам повідомили, що акула буде трохи більшою – двометрова, вагою 100 кг. Ми погодилися, оскільки 1,5 чи 2 метри – різниця невелика. Втім, за фактом, приїхав досить великий екземпляр - завдовжки приблизно 2,50, тобто майже вдвічі більше, ніж обіцяв постачальник», - сказав він.

За словами іхтіолога, акулу не можна було повернути відразу, оскільки «це було б просто вбивство». «Так, з юридичної точки зору, постачальник не правий. Так, ми могли б влаштувати скандал і відправити Джона назад до розплідника, але для нього це був би смертний вирок», - зазначив К.Моршнев.

Він також припускає, що при транспортуванні акула могла одержати травми.

«В даному випадку, ніс у акули був дещо збитий – це можна побачити вже на її перших фотографіях у Києві. Але такі поверхневі механічні пошкодження не є небезпечними. Ми робили скребок: ніякої бактерійної інфекції там немає. Процес регенерації тканин йде нормально. Звичайно, не так швидко, як хотілося б, втім, що поробиш...», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко не виключає, що акула в ТРЦ Ocean Plaza доживає останні дні свого життя.

“Мене хвилює те, що у неї розбитий ніс. У таких великих риб, тварин, якщо розбитий ніс, це означає, що вона одержала серйозний удар. І це удар по голові. До того ж вода, в якій мікроорганізми дуже швидко розмножуються. У мене таке враження, що вона взагалі доживає останні дні через цей удар. На мою думку, якщо акула, у якої голова, як у танка броня, одержала подібне пошкодження, то це був дуже могутній удар, і тому вона вже «не жилець», - сказав В.Борейко.