З`явилися перші знімки відкритої версії Maybach 62 (фото)

У п`ятницю деякі зарубіжні інтернет-сайти опублікували перші, поки що неофіційні фотографії відкритої модифікації розкішного седана Maybach 62. Цей автомобіль буде представлений на автошоу в Дубаї, що відкривається в листопаді, а його випуск почнеться в 2008 році.

Відкритий Maybach одержав кузов типу "ландо" - з жорстким дахом у передній частині салону (над водієм), і м`яким складаним дахом, в задній частині, над пасажирами. При цьому у машини збереглися звичайні задні двері і майже серійні задні стійки кузова, а за сидіннями з`явився спеціальний відсік для даху.

Як повідомлялося раніше, відкриту версію Maybach 62 випустять обмеженим тиражем всього в 20 екземплярів. Як очікується, основними покупцями цього автомобіля стануть заможні клієнти з Близького Сходу. Ціна на найрозкішніший Maybach поки не оголошена.

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