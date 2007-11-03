У Дніпропетровську автомобіль травмував 4 пішоходів на тротуарі
11:46, 03 листопада 2007Разное
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Повыдомлення ДАІ
У Дніпропетровську на перехресті проспекту імені газети "Правда" та вул. Воронізької, водій автомобіля "Шевроле Авео", рухаючись на забороняючий (червоний) сигнал світлофору, допустив зіткнення з автомобілем "ГАЗ 24".
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, після зіткнення водій автомобіля "Шевроле Авео" виїхав тротуар, де скоїв наїзд на пішоходів.
Внаслідок ДТП чотири пішоходи отримали тілесні ушкодження та були доставлені до 6-ї міської лікарні м. Дніпропетровська.
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