У Дніпропетровську автомобіль травмував 4 пішоходів на тротуарі

У Дніпропетровську на перехресті проспекту імені газети "Правда" та вул. Воронізької, водій автомобіля "Шевроле Авео", рухаючись на забороняючий (червоний) сигнал світлофору, допустив зіткнення з автомобілем "ГАЗ 24".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, після зіткнення водій автомобіля "Шевроле Авео" виїхав тротуар, де скоїв наїзд на пішоходів.

Внаслідок ДТП чотири пішоходи отримали тілесні ушкодження та були доставлені до 6-ї міської лікарні м. Дніпропетровська.