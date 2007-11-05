Плющ, Черновецький, Литвин – об’єкти пародійних новин
Плющ написав під угодою першу літеру свого підпису... Черновецький вважає, що аналізи Луценка насправді здавав Жванія... Блок Литвина відкрив таємницю щодо претензій Литвина... Пародії на новини
Дії та висловлювання українських політиків іноді дивують, іноді тривожать, іноді шокують... А частіше просто смішать. Тож часто виникає бажання спародіювати наші новини, аби підкреслити абсурдність того, що відбувається у “вищих колах”.
Пародії на новини (курсивом подаються реальні повідомлення УНІАН) Блок НУ–НС завершив збір підписів під зобов’язанням підписати коаліційну угоду з БЮТ. Не поставили свої підписи Іван ПЛЮЩ, Ігор КРІЛЬ та Василь ПЕТЬОВКА (УНІАН).
Блок НУ–НС завершив збір підписів під зобов’язанням підписати коаліційну угоду з БЮТ. Не поставили свої підписи Іван ПЛЮЩ, Ігор КРІЛЬ та Василь ПЕТЬОВКА (УНІАН).
Плющ написав під угодою першу літеру свого підпису
|Плющ задарма підписами не розкидається
Як стверджують спостерігачі, особливо важко точитимуться переговори на завершальному етапі, коли І.ПЛЮЩ торгуватиметься за останню – найдовшу літеру – “Щ”. Як стверджують джерела в РНБО, ціна цієї букви – найвища посада в українському парламенті.
“Зате, якщо ми домовимося з БЮТ, то це буде настояща подпись, а не хваксіміле, як у Арсенія ЯЦЕНЮКА”, – сказав І.ПЛЮЩ.
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Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ у присутності журналістів, своєї охорони і представників мерії пробіг на НСК «Олімпійський» дистанцію 400 метрів підтюпцем за 2 хвилини 16 секунд (УНІАН).
Черновецький вважає, що аналізи Луценка насправді здавав Жванія
|Черновецький користується допінгом
|Аналізи Луценка кращі, ніж у Черновецького
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У разі створення коаліції за участю Блоку Литвина, ця політична сила висуватиме кандидатуру свого лідера на посаду спікера парламенту. Про це заявив представник блоку Михайло СИРОТА (УНІАН).
Блок Литвина відкрив таємницю щодо претензій Литвина
|Литвин відкрив таємницю
Дотепер вважалося, що В.ЛИТВИН міг задовольнитися посадою заступника голови комітету з молодіжної політики й спорту або навіть посла України в Киргизії.
Петро Лещинський
Р.S. Це були не реальні новини, а пародії на них.