Плющ, Черновецький, Литвин – об’єкти пародійних новин

Дії та висловлювання українських політиків іноді дивують, іноді тривожать, іноді шокують... А частіше просто смішать. Тож часто виникає бажання спародіювати наші новини, аби підкреслити абсурдність того, що відбувається у “вищих колах”.

Пародії на новини (курсивом подаються реальні повідомлення УНІАН) Блок НУ–НС завершив збір підписів під зобов’язанням підписати коаліційну угоду з БЮТ. Не поставили свої підписи Іван ПЛЮЩ, Ігор КРІЛЬ та Василь ПЕТЬОВКА (УНІАН).

Плющ написав під угодою першу літеру свого підпису

Іван ПЛЮЩ уже поставив першу літеру свого підпису під коаліційною угодою між Блоком Юлії Тимошенко та НУ–НС. Чи допише він решту трьох літер, залежить від його подальших переговорів з керівництвом БЮТ та Президентом України.

Як стверджують спостерігачі, особливо важко точитимуться переговори на завершальному етапі, коли І.ПЛЮЩ торгуватиметься за останню – найдовшу літеру – “Щ”. Як стверджують джерела в РНБО, ціна цієї букви – найвища посада в українському парламенті.

“Зате, якщо ми домовимося з БЮТ, то це буде настояща подпись, а не хваксіміле, як у Арсенія ЯЦЕНЮКА”, – сказав І.ПЛЮЩ.

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Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ у присутності журналістів, своєї охорони і представників мерії пробіг на НСК «Олімпійський» дистанцію 400 метрів підтюпцем за 2 хвилини 16 секунд (УНІАН).

Черновецький вважає, що аналізи Луценка насправді здавав Жванія

Лідер Народної самооборони Юрій ЛУЦЕНКО підозрює київського міського голову Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО у вживанні допінгу. Після того, як столичний мер пробіг по стадіону 400 метрів, Ю.ЛУЦЕНКО закликав його публічно пройти допінг-контроль, щоб кияни “мали можливість переконатися, чиї аналізи більше відповідають посаді київського голови” – його чи Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

У свою чергу, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ звинуватив Ю.ЛУЦЕНКА в тому, що аналізи, які він продемонстрував нещодавно киянам, належать не йому, а його найближчому оточенню, зокрема Д.ЖВАНІЇ, який через загострення остеохондрозу вже кілька тижнів не вживає спиртного.

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У разі створення коаліції за участю Блоку Литвина, ця політична сила висуватиме кандидатуру свого лідера на посаду спікера парламенту. Про це заявив представник блоку Михайло СИРОТА (УНІАН).

Блок Литвина відкрив таємницю щодо претензій Литвина

Сенсаційне повідомлення надійшло від Блоку Литвина. Представник блоку Михайло СИРОТА відкрив таємницю, яку досі тримали за сімома печатями: у разі входження Володимир ЛИТВИНА до коаліції він претендуватиме на посаду Голови Верховної Ради.

Дотепер вважалося, що В.ЛИТВИН міг задовольнитися посадою заступника голови комітету з молодіжної політики й спорту або навіть посла України в Киргизії.

Петро Лещинський

Р.S. Це були не реальні новини, а пародії на них.