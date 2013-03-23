Чиновник вимагав 20 тисяч за посвідчення тракториста
02:15, 23 березня 2013Разное
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У Херсоні при отриманні 20 тис грн хабара затримано інспектора Держтехнагляду.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, ці кошти посадовець вимагав від директора приватного підприємства, що здійснює діяльність у сфері сільського господарства за видачу шести посвідчень тракториста-машиніста без навчання та іспитів.
Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення за ч.3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
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