Чиновник вимагав 20 тисяч за посвідчення тракториста

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, ці кошти посадовець вимагав від директора приватного підприємства, що здійснює діяльність у сфері сільського господарства за видачу шести посвідчень тракториста-машиніста без навчання та іспитів.

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення за ч.3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.