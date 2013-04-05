Митники знайшли в "зеленому коридорі" тонну шурупів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Львівській області, 3 квітня громадянин України, прямуючи автомобілем Land Rover Range Rover з Польщі через митний пост «Рава-Руська» (Львівська область), обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор».

Таким чином громадянин заявив про відсутність будь-яких товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню. Однак під час митного контролю транспортного засобу у фахівців міністерства виникла підозра щодо правильності його дій.

“Автомобіль було переведено зі смуги спрощеного митного контролю в місце поглибленого огляду транспортних засобів та товарів, де в багажному відділенні та салоні автомобіля виявлено товар, що перевищує встановлені умови ввезення громадянами товарів на територію України, а саме - 666 пачок шурупів до металу загальною вагою 999 кг та 2 рулони протекційної плівки по 45 кг кожен”, - зазначається в повідомленні.

За цим фактом за статтею 471 Митного кодексу України складено протокол про порушення митних правил. Товар вилучено.