Єврокомісія пропонує дозволити аеродинамічні вантажівки

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на прес-конференції віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання транспорту, Сіїм Каллас.

“Вони (запропоновані зміни – УНІАН) зменшать рахунки на пальне для перевізників та дадуть можливість європейським виробникам розпочати розробку вантажівок майбутнього, більш «зелених» вантажівок для глобального ринку”, - сказав він.

Віце-президент Єврокомісії зазначив, що нові правила пропонують дозволити використовувати округлу форму кабіни, а також закрилки позаду причепу.

За оцінками Комісії, лише за рахунок нового дизайну економія на використанні пального для середньої вантажівки, що долає 100 тис. км на рік, може сягнути 7-10%, або 5 тис. євро на рік.

Крім того, новий дизайн кабіни має покращити видимість для водіїв і врятувати щорічно життя 300-500 найвразливіших учасників дорожнього руху: пішоходів та велосипедистів.

Пропозиції Єврокомісії будуть передані на розгляд Європарламенту та Ради ЄС, а нові вантажівки можуть з’явитися на автодорогах ЄС вже у 2018-2020 роках.