Міліція заперечує причетність працівників ДАІ до резонансної аварії

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю управління МВС України в Івано-Франківській області, працівники ДАІ стали випадковими свідками дорожньо-транспортної пригоди та одними з перших прибули на місце події.

За даними міліції, зокрема, 7 травня, приблизно о 20.40 житель м. Івано-Франківська, керуючи мікроавтобусом марки "Фольксваген Транспортер", рухаючись по вул. Івасюка у Івано-Франківську, на ділянці дороги з незначним заокругленням у ліву сторону, не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку та стан транспортного засобу, щоб мати змогу постійно контролювати його рух та безпечно керувати ним, не справився з керуванням, виїхав за межі проїзної частини праворуч та вчинив наїзд на бетонну опору тролейбусної лінії електропередач.

У результаті ДТП водій помер по дорозі в лікувальний заклад у кареті швидкої медичної допомоги від масивної внутрішньої кровотечі, закритої тупої травми грудної клітки, множинних двобічних переломів ребер із розривом легень та серцевої сумки.

«Як зазначають працівники Державтоінспекції, вони направлялись по маршруту несення служби і стали випадковими свідками дорожньо-транспортної пригоди та одними з перших прибули на місце події. Безпосередньо після ДТП викликали карету швидкої медичної допомоги, забезпечували охорону місця пригоди та безпеку дорожнього руху». – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура розпочала перевірку щодо перевищення службових повноважень працівниками Державтоінспекції та можливого вчинення ДТП в Івано-Франківську 7 травня.

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При цьому, на думку очевидців, можливою причиною аварії було переслідування співробітниками ДАІ вантажного мікроавтобусу загиблого. Обурений натовп оточив патрульний автомобіль та вимагав негайно з’ясувати чи перебували працівники ДАІ в стані алкогольного сп’яніння. Представники міліції не змогли заспокоїти розлючених людей.

Тільки після приїзду заступника прокурора області Олега Кіпера та його спілкування з громадянами було розпочато огляд місця події та проведення першочергових слідчих дій.

Було проведено медичне освідчення, у результаті якого встановлено, що працівники міліції під час несення служби перебували у тверезому стані.