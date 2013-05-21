У Києві відкопали водогін XIX сторіччя
У Києві під час проведення робіт із реконструкції Колони Магдебурзького права та сходів Володимирської гірки, що пролягають від пам’ятника, будівельники розкопали одні із перших труб централізованого водопроводу Києва.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Київводоканалу».
Як зазначається в повідомленні, знайдений чавунний трубопровід діаметром 450 мм пролягав від дніпровської набережної по схилу Володимирської гірки до центру міста.
Згідно з документами та старими схемами, трубу було прокладено між 1872 та 1896 роками. По ній з Нової Нижньої насосної станції перекачувалась артезіанська вода безпосередньо у централізовану мережу зі свердловин вздовж набережної, які були пробурені одними із перших у місті.
По трубопроводу вода надходила у резервуар біля напірної башти у колишньому Міському саду, а звідти подавалась у місто. Нині це територія між Маріїнським та Хрещатим парками, а у приміщенні вказаної башти сьогодні розміщується Водно-інформаційний центр, зазначили у «Київводоканалі».
«Специфічні фланцеві кріплення, гвинти з квадратними головками, спеціальні муфти, що з’єднували труби, які пролягали на крутому схилі — все це можна побачити на розкопаному трубопроводі, що добре зберігся до сьогодні», - йдеться в повідомленні.
Наразі роботи з реконструкції пам’ятки продовжуються, знахідки незабаром будуть передані до музею «Київводоканалу», де займуть своє місце серед інших історичних експонатів як одні із найдавніших водопровідних труб централізованої мережі Києва, підкреслили в прес-службі.