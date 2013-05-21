У Києві відкопали водогін XIX сторіччя

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Київводоканалу».

Як зазначається в повідомленні, знайдений чавунний трубопровід діаметром 450 мм пролягав від дніпровської набережної по схилу Володимирської гірки до центру міста.

Згідно з документами та старими схемами, трубу було прокладено між 1872 та 1896 роками. По ній з Нової Нижньої насосної станції перекачувалась артезіанська вода безпосередньо у централізовану мережу зі свердловин вздовж набережної, які були пробурені одними із перших у місті.

По трубопроводу вода надходила у резервуар біля напірної башти у колишньому Міському саду, а звідти подавалась у місто. Нині це територія між Маріїнським та Хрещатим парками, а у приміщенні вказаної башти сьогодні розміщується Водно-інформаційний центр, зазначили у «Київводоканалі».

«Специфічні фланцеві кріплення, гвинти з квадратними головками, спеціальні муфти, що з’єднували труби, які пролягали на крутому схилі — все це можна побачити на розкопаному трубопроводі, що добре зберігся до сьогодні», - йдеться в повідомленні.

Наразі роботи з реконструкції пам’ятки продовжуються, знахідки незабаром будуть передані до музею «Київводоканалу», де займуть своє місце серед інших історичних експонатів як одні із найдавніших водопровідних труб централізованої мережі Києва, підкреслили в прес-службі.