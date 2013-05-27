Азаров зустрівся з Коксом і Квасневським (фото)

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, сторони обговорили завдання, які Місія ставить перед собою на черговому етапі.

Азаров пообіцяв екс-президентам, що уряд і надалі сприятиме роботі місії.

Нагадаємо, 26-28 травня керівники Моніторингової місії Європейського парламенту Кокс та Квасневський перебуватимуть в Україні з черговим візитом.

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Як повідомив на брифінгу 21 травня в. о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України ЄвгенПеребий ніс, у зв’язку з квітневим рішенням Конференції президентів Європейського парламенту продовжити мандат діяльності уповноважених представників ЄП українська сторона продовжує надавати максимальне сприяння реалізації місії представників Європарламенту Кокса та Квасневського.

Він зазначив, що програмою перебування передбачаються зустрічі Кокса та Квасневського з українськими посадовцями з метою обговорення питань, передбачених мандатом місії.

Довідка УНІАН. У травні 2012 року президент Європарламенту Мартін Шульц та прем'єр-міністр України Микола Азаров домовилися про створення спеціальної Моніторингової місії Європарламенту під керівництвом Кокса та Квасневського зі спостереження за розглядом справ екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко і колишнього глави МВС Юрія Луценка.

Місія Європарламенту працює з червня 2012 року.