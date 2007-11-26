У день присяги в Навчальному центрі ”Десна” (17 фото)
06:39, 26 листопада 2007Разное
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25 листопада присягу склали 4 тис. солдатів
25 листопада в 169-му навчальному центрі Сухопутних військ ЗСУ ("Десна") склали присягу на вірність українському народу понад 4000 солдатів-строковиків з різних регіонів України. Цей захід вважається наймасштабнішим у Збройних Силах України. На церемонію присяги військові частини традиційно запрошують родичів молодих солдатів.
Фото Сергія Світлицького / УНІАН
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