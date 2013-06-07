Головне за день: огляд топ-новин

Детальніша інформаційна картина дня в нашому огляді:

Опозиція заблокувала Верховну Раду (доповнено)

Опозиція сьогодні знову заблокувала трибуну і президію Верховної Ради.

Регіонали готуються до виїзного засідання

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов не виключає, що позачергове засідання Верховної Ради буде виїзним.

Литвин каже, що на черзі - ще чотири тушки

Володимир Литвин заявив, що ще четверо нардепів мають намір вийти з фракції "Батьківщина".

Турчинов: Об’єднання Батьківщини та Фронту змін відбудеться наступного тижня

Об’єднавчий з’їзд “Батьківщини” відбудеться наступного тижня.

Яценюк пояснив, чому «тушки» є тільки в його фракції

Яценюк пояснює наявність «тушок» лише у фракції “Батьківщина” масовим тиском на найбільшу опозиційну фракцію та спробами підкупу.

Нафтогаз через суд вимагає в Ахметова 422 мільйони

«Нафтогаз» вимагає від «Київенерго» виплатити заборгованість за договором купівлі-продажу природного газу від 30 вересня 2011 року.

Суд затвердив мирову угоду між Vanco і Україною

Суд затвердив мирову угоду між компанією Vanco і державою Україна, якої було досягнуто наприкінці 2012 року в Стокгольмському арбітражі.

Рибак визнав, що не голосував особисто своєю карткою

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак визнав, що вчора на пленарному засіданні не голосував особисто своєю карткою.

Судове засідання у справі ЄЕСУ тривало 17 хвилин

Судове засідання у справі ЄЕСУ перенесли на 5 липня.

Золотовалютні резерви НБУ знову «схудли»

Золотовалютні резерви НБУ в травні знизилися на 2,8% - до 24,5 млрд дол.

Вілкул каже, що в Україні великої води не буде

В Україні не очікується «великої води».

Азаров вважає, що в ЄС суверенітет України обмежать більше, ніж у МС

Членство в Європейському Союзі більше обмежить суверенітет України, ніж членство в Митному союзі, - вважає прем'єр.