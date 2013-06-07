Головне за день: огляд топ-новин
Опозиція взяла Раду в облогу - парламентська більшість грозиться проводити виїзні засідання. Яценюк пояснив, чому «тушки» є тільки в його фракції. Золотовалютні резерви схудли.
Детальніша інформаційна картина дня в нашому огляді:
Опозиція заблокувала Верховну Раду (доповнено)
Опозиція сьогодні знову заблокувала трибуну і президію Верховної Ради.
Регіонали готуються до виїзного засідання
Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов не виключає, що позачергове засідання Верховної Ради буде виїзним.
Литвин каже, що на черзі - ще чотири тушки
Володимир Литвин заявив, що ще четверо нардепів мають намір вийти з фракції "Батьківщина".
Турчинов: Об’єднання Батьківщини та Фронту змін відбудеться наступного тижня
Об’єднавчий з’їзд “Батьківщини” відбудеться наступного тижня.
Яценюк пояснив, чому «тушки» є тільки в його фракції
Яценюк пояснює наявність «тушок» лише у фракції “Батьківщина” масовим тиском на найбільшу опозиційну фракцію та спробами підкупу.
Нафтогаз через суд вимагає в Ахметова 422 мільйони
«Нафтогаз» вимагає від «Київенерго» виплатити заборгованість за договором купівлі-продажу природного газу від 30 вересня 2011 року.
Суд затвердив мирову угоду між Vanco і Україною
Суд затвердив мирову угоду між компанією Vanco і державою Україна, якої було досягнуто наприкінці 2012 року в Стокгольмському арбітражі.
Рибак визнав, що не голосував особисто своєю карткою
Голова Верховної Ради України Володимир Рибак визнав, що вчора на пленарному засіданні не голосував особисто своєю карткою.
Судове засідання у справі ЄЕСУ тривало 17 хвилин
Судове засідання у справі ЄЕСУ перенесли на 5 липня.
Золотовалютні резерви НБУ знову «схудли»
Золотовалютні резерви НБУ в травні знизилися на 2,8% - до 24,5 млрд дол.
Вілкул каже, що в Україні великої води не буде
В Україні не очікується «великої води».
Азаров вважає, що в ЄС суверенітет України обмежать більше, ніж у МС
Членство в Європейському Союзі більше обмежить суверенітет України, ніж членство в Митному союзі, - вважає прем'єр.