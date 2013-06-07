Азаров вважає, що в ЄС суверенітет України обмежать більше, ніж у МС

Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров у ході спілкування з користувачами Facebook.

"Дуже поширений міф про обмеження суверенітету наднаціональних органів. Ті люди, які за це критикують прихильників Митного союзу, самі ж пропонують приєднатися до Євросоюзу, де обмеження суверенітету є на порядок більшими“, - сказав Азаров.

«Почнемо з того, що країна відмовляється від власної валюти, передає право друкувати гроші якомусь іншому органу, а не своєму Національному банку, тобто свідомо відмовляється від своєї власної монетарної політики. А це означає, що, по суті, вона відмовляється від проведення своєї власної економічної політики. Тут і торговельна політика, і багато іншого", - додав він.

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Азаров зазначив, що країни, відмовившись від своєї власної валюти і потрапивши в економічну кризу, не можуть використовувати для відновлення дуже потужні важелі монетарної політики.

"Зараз, наприклад, країни ЄС узяли під контроль бюджетну політику. А це означає, що країна відмовилася від проведення своєї власної соціальної політики, тобто передала в інший орган політику в сфері зарплати, ринку праці тощо. Я не хочу сказати, що все це і багато іншого, пов'язане з реальним обмеженням суверенітету - це все лише негативні явища. Ні, є і позитивні чинники", - зазначив Азаров.

Він навів приклад того, що, потрапивши в кризу, багато країн можуть розраховувати на підтримку могутніших економічних партнерів. Можливості інтеграції й кооперації дають змогу проходити цю кризу не так болісно.

"Словом, жертвуючи в чомусь суверенітетом, виграєш в іншому. Така сама справа і з Митним союзом, з тією лише відмінністю, що там діють принципи консенсусу під час ухвалення рішення. І країна може заблокувати ухвалення будь-якого невигідного для себе рішення. Ще раз хочу підкреслити, що в економіці, та й у політиці, не буває лише позитивних і лише негативних рішень. У будь-якому рішенні є свої плюси і мінуси. І дуже важливо, щоб плюси завжди переважали над мінусами", - сказав Азаров.