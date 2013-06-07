Суд затвердив мирову угоду між Vanco і Україною

Печерський районний суд Києва затвердив мирову угоду між компанією Vanco, яка володіє ліцензією на видобуток вуглеводнів у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, і державою Україна, якої було досягнуто наприкінці 2012 року в Стокгольмському арбітражі.

На тему: ДТЕК планує залучити на шельф велику світову компанію

Про це йдеться в постанові, оприлюдненій у Єдиному держреєстрі судових рішень.

«Визнати в Україні остаточне рішення Арбітражного інституту торгової палати Стокгольма (Швеція) від 28 грудня 2012 р. у справі V (91/2008) між компанією "Vanco Prykerchenska Ltd" і державою Україна», - йдеться в документі.

Це рішення було прийнято судом 6 червня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, український приватний енергетичний холдинг ДТЕК, який одержав на початку 2013 року контроль над компанією Vanco, яка є стовідсотковим власником Vanco Prykerchenska Ltd, планує залучити велику світову компанію для пошуку вуглеводнів на шельфі Чорного моря після того, як суд визнає рішення стокгольмського арбітражу дійсним на території України.

У лютому 2013 року Кабінет міністрів поновив дію угоди про розподіл продукції, яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, з компанією Vanco.

У 2006 році компанія Vanсo International Ltd виграла перший відкритий конкурс і в жовтні 2007 року уклала з Кабінетом міністрів України угоду про розподіл продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

25 квітня 2008 року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd на користування надрами.

21 травня 2008 року Кабмін ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

17 липня 2008 року компанія Vanco Prуckerchenska почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольма (Швеція) щодо конфлікту за УРП.