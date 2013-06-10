В Тернополі розгорівся скандал між міліцією і комунальниками

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прямого ефіру на одній із місцевих радіостанцій повідомив начальник міського управління житлово-комунального господарства Микола Лесів.

За його словами, міліціонери ніяк не пояснили своїх дій.

«Це сталося вночі, довго проводилися «розбори». У кінці кінців транспорт звільнили, люди відпущені. Люди перелякані. Затримувати людей серед ночі і брати автомобілі на штраф-майданчик, не маючи належних підстав, – це недопустимо. Як наслідок не було належно прибрано місто. Прийнято рішення із цього приводу звернутися в прокуратуру», – повідомив Лесів.

Він також наголосив, що подібні дії міліції можуть створити проблеми із прибиранням у місті.

«У нас і так мало техніки, люди за мізерну плату прибирають місто. Прикро, що за таких умов трапляються сьогодні такі незрозумілі випадки», – сказав Лесів.

Водночас правоохоронці спростовують безпідставність затримання техніки.

Як пояснили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, прибиральну техніку затримали під час проведення операції «Номерний знак».

За даними міліції, оскільки техніка була без номерів, а водії не надали реєстраційних та дозвільних документів на автотранспорт, було прийнято рішення про вилучення техніки та доставлення її на штраф-майданчик.

Щодо водіїв за правопорушення, які підпадають під ч. 6 ст. 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування не зареєстрованим транспортним засобом без номерного знака), складено адмінпротоколи.

Оскільки в роботу правоохоронців втрутився один із керівників підприємства, який намагався перешкодити законній діяльності працівників ДАІ, щодо нього також складено адмінпротокол та буде притягнуто до адміністративної відповідальності за перешкоджання роботі правоохоронних органів.

На цю тему: Тернопільська міськрада призупинила фінансування міліції

Як повідомляв УНІАН, 6 червня депутати Тернопільської міської ради прийняли рішення тимчасово призупинити фінансування програми «Правопорядок», спрямованої на матеріальну підтримку міськвідділу міліції.

Зокрема, депутати визнали незадовільними дії правоохоронців 9 травня, коли в парку Слави в Тернополі під час акції прихильників Комуністичної партії України «Парад переможців» виникла сутичка між правоохоронцями та народними депутатами від ВО “Свобода” й прихильниками «Свободи».