Мерц анонсував нові кроки проти тіньового флоту Росії

Також він наголосив, що РФ не має шансів на перемогу.

Європа обговорюватиме швидкі рішення щодо ухвалення 20 пакету санкцій проти РФ, аби збільшити тиск на Москву. Про під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

"Щоб пересохли джерела фінансування війни в Росії, ми плануємо нові заходи проти тіньового флоту. І також ми співпрацюємо з країнами Близького Сходу. Аби збільшити їх можливості оборони", – наголосив канцлер.

Він зазначив, що обговорив з українською стороною питання завершення війни. Разом з тим політик повторив свою вимогу щодо того, що війна в Україні повинна завершитися за столом переговорів.

"Ми хочемо тривалого миру, Україна до цього готова. Але Україна ніколи не погодиться на диктат миру, за якого Москва зможе домогтися виконання своїх максимальних вимог. А ми ніколи не погодимося на ослаблення ЄС та НАТО… Це чіткий сигнал в бік Росії. Ми будемо і надалі підтримувати Україна. Росія повинна чимшвидше закінчити цю війну. Росія не має шансів перемогти у цій війни", – заявив Мерц.

Нагадаємо, Петер Мадяр після перемоги на виборах в Угорщині, готує велику Угоду, яка має відновити відносини Будапешта з ЄС. За даними Politico, Брюссель натомість може вимагати зокрема підтримку нового пакета санкцій Євросоюзу проти Росії. Раніше ухвалення цього пакета сповільнювала саме позиція Угорщини на чолі з Віктором Орбаном.

Сам Мадяр заявляв, що він планує й надалі купувати російську нафту, але водночас вважає, що санкції проти Москви повинні й надалі лишатися в силі. Водночас питання введення нового пакета санкцій проти Кремля він поки не коментував.

Вас також можуть зацікавити новини: