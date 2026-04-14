'Це неприпустимо': Мелоні різко засудила Трампа за критику Папи Римського

За словами Мелоні, очевидно, що голова Католицької церкви засуджує будь-які форми війни.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні відреагувала на різкі заяви президента США Дональда Трампа на адресу Папи Римського Лева XIV. Вона назвала слова американського лідера "неприйнятними", пише CNN.

"Я вважаю висловлювання президента Трампа на адресу Святішого Отця неприйнятними. Папа - голова Католицької церкви, і цілком справедливо та природно, що він закликає до миру та засуджує будь-які форми війни", - сказала Мелоні.

У виданні нагадали, що раніше Папа Римський Лев XIV розкритикував війну в Ірані та заявив, що вона підживлюється "манією всемогутності". У відповідь на це Трамп сказав, що "не хоче бачити таку людину на чолі Католицької церкви".

Сварка Трампа і Папи Римського - що відомо

Після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану Папа Римський Лев XIV публічно закликав сторони до миру. Він підкреслив, що війна в Ірані підживлюється "манією всемогутності".

Пізніше президент США Дональд Трамп сказав, що Папа Римський "слабо реагує на злочинність і жахливо справляється із зовнішньою політикою". Він заявив, що не хоче бачити на чолі Католицької церкви людину, яка вважає нормальним, що Іран володіє ядерною зброєю, а також того, хто вважає жахливим те, що США напали на Венесуелу.

Потім Папа Римський Лев XIV заявив, що не відчуває страху перед адміністрацією президента США. Як додав Папа Римський, він закликає всіх людей "шукати способи побудови мостів миру та примирення, шукати способи, щоб уникнути війни в будь-який можливий час".

