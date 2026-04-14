У США все більшої популярності набирають ресторани, де заборонені телефони

Ресторани хочуть, щоб люди приділяли більше уваги один одному та їжі.

У сучасному світі технологій люди проводять за смартфонами в середньому близько 4-6 годин на день, причому досить часто вони залипають в екран, навіть перебуваючи в компанії рідних або друзів – за спільною вечерею або на відпочинку. Часом люди вже навіть не помічають, наскільки вони залежні від соцмереж.

На тлі цього по всій території США все більше барів і ресторанів просять клієнтів прибрати телефони, а натомість зосередитися на спілкуванні та споживанні їжі, пише Fox News.

Деякі заклади навіть пропонують заохочення за відмову від смартфонів, а інші йдуть далі та забирають пристрої на зберігання у спеціальні чохли.

Так, у коктейль-барі Antagonist у Шарлотті (штат Північна Кароліна) відвідувачі складають свої телефони у чохли, що замикаються приблизно на дві години, а мережа ресторанів високого класу Delilah запроваджує сувору політику "ніяких телефонів і публікацій" у своїх закладах.

Деякі заклади швидкого харчування також тестують цю концепцію. Наприклад, у ресторані Chick-fil-A у Таусон-Плейс (штат Меріленд) сім'ям, які прибирають телефони зі столу, пропонують безкоштовне морозиво.

Автори матеріалу зазначають, що прагнення до створення просторів, вільних від телефонів, відображає більш масштабну зміну в тому, як люди ставляться до технологій. Дослідження продовжують пов'язувати інтенсивне використання смартфонів із нижчою концентрацією уваги, погіршенням пам'яті та зменшенням соціальних зв'язків. У результаті школи, уряди та підприємства переосмислюють питання того, чи є місце для телефонів у приміщенні.

Водночас повсякденні звички показують, наскільки сильно люди прив’язалися до телефонів. Недавні дані Consumer Affairs свідчать, що американці перевіряють свої телефони близько 144 разів на день і проводять за ними приблизно 4,5 години. Це змінює сприйняття людьми їжі, спілкування та навіть живих заходів, тому вони починають чинити опір.

Зуммери – головні противники смартфонів

Хоча багато хто міг припустити, що найохочіше від смартфонів відмовлятимуться старші покоління, але насправді рух за відмову від технологій очолює покоління зумерів.

Опитування Talker Research, проведене в грудні 2025 року, показало, що 63% представників молодшого покоління навмисно відключаються від пристроїв. За ними йдуть міленіали з 57%, тоді як серед покоління X (народжені в 1965-1979 роках – ред.) використання смартфонів обмежують 42%, а серед бебі-бумерів (народжені в 1946-1964 роках – ред.) – лише 29%.

Що відбувається в ресторанах без телефонів

Коли телефони знаходяться поза зоною досяжності, відбуваються ледь помітні зміни – люди довше затримуються в розмовах, а прийом їжі стає більш осмисленим. Навіть прості дії, такі як гра або розповідь історії, набувають більшого значення.

Один із відвідувачів описав цей досвід як рідкісний. Жодних повідомлень, жодного тиску, щоб зафіксувати момент, жодних відволікаючих факторів. Просто час з іншою людиною.

При цьому фуд-експерти зазначають, що телефони можуть відволікати увагу від самого процесу прийому їжі. Коли ця відволікаюча обставина зникає, люди частіше йдуть із закладу з відчуттям, що сталося щось дійсно важливе – саме це відчуття змушує клієнтів повертатися.

"Протягом багатьох років телефони непомітно захоплювали громадські простори. Ресторани, концерти і навіть невеликі зібрання стали обертатися навколо екранів. Тепер маятник хитнувся у зворотний бік. Люди розуміють, що, відклавши телефон, можна змінити сприйняття моменту. Для цього не потрібна повна цифрова детоксикація. Іноді достатньо одного прийому їжі, однієї розмови, одного вечора без відволікаючих факторів. Ця невелика зміна може виявитися більш значущою, ніж очікувалося", – підсумовує автор матеріалу Курт Кнутссон, також відомий як CyberGuy.

Заборона смартфонів у різних країнах

Як раніше повідомляв УНІАН, вже кілька країн Європи почали вводити обмеження на використання смартфонів у старших класах шкіл.

В Україні також допускаються такі обмеження – згідно з останніми оцінками, кожен четвертий український підліток проводить в інтернеті 7 і більше годин на день.

