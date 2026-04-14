Держдума дозволила Путіну нападати на будь-яку країну на його вибір

Приводом для вторгнення може стати навіть арешт російського диверсанта або звичайного злочинця з російським паспортом.

Російська Держдума ухвалила в першому читанні проект закону, який надає президенту РФ повноваження вводити війська в країни, де утискають росіян. Про це пишуть російські ЗМІ.

У пояснювальній записці до законопроекту вказується на необхідність захистити громадян РФ у разі їхнього "арешту, затримання, кримінального та іншого переслідування на виконання рішень судів іноземних держав".

"Комітет Державної Думи з питань оборони підтримує концепцію законопроекту, оскільки запропоноване регулювання сприятиме захисту прав, свобод і законних інтересів російських громадян, захисту російських організацій від іноземних протиправних посягань, а також протидії кампанії шаленої русофобії, яка триває на зовнішньому треку", - заявив голова комітету Держдуми з питань оборони Андрій Картаполов.

Відео дня

Росія готує агресію проти країн Балтії

Як писав УНІАН, країни Балтії є потенційно найбільш вразливим напрямком для російського вторгнення в Європу за межами України. Зокрема, експерти звертають увагу на Естонію, яка має коротку стратегічну глибину території та складну демографічну структуру, що, на думку аналітиків, може створювати додаткові ризики у разі загострення ситуації.

Особливе занепокоєння викликає естонське місто Нарва прямо на кордоні з РФ. Більшість населення там становлять російськомовні мешканці, яких можуть використати як елемент гібридного тиску або дестабілізації регіону.

За одним із сценаріїв, Росії вистачить лише 2 армійських бригад (від 6 до 10 тисяч військовослужбовців), щоб викликати структурну кризу в НАТО, ввівши війська в Нарву для "захисту" місцевого населення.

