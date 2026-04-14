Зеленський відповів, коли пошкоджений нафтопровід 'Дружба' відновить роботу

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сподівається, що після зміни уряду Угорщина не буде чіплятися за російські енергоносії.

Президент України Володимир Зеленський прогнозує, що нафтопровід "Дружба" буде відремонтовано до кінця квітня. Про це він заявив під час спільної прес-конференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

"До кінця квітня він буде відремонтований. Не повністю, але достатньо, щоб функціонувати", - зазначив український лідер.

Він пояснив, що ремонт пошкоджених ворожою атакою резервуарів для зберігання нафти потребуватиме більше часу.

"Резервуари всі не будуть відремонтовані. Це довгий процес", - зазначив глава держави.

Зі свого боку канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сподівання, що Угорщина погодиться на постачання нафти трубопроводом, який веде через Хорватію, та не буде чіплятися за російські енергоносії.

"Є вже пропозиція до Угорщини використовувати трубопровід, який веде через Хорватію. Уряд (Віктора Орбана, – УНІАН) відкидав цю пропозицію. І я сподіваюсь, що тут також будуть зміни", - підкреслив він.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у лютому повідомив, що внаслідок атаки РФ наприкінці січня експорт нафти трубпроводом "Дружба" було зупинено.

Угорщина та Словаччина заявили, що Україна начебто затягує відновлення постачання нафти і зупинили експорт дизельного пального до нашої держави.

Крім цього офіційний Будапешт поки блокує виділення України 90 мільярдного репараційного кредиту, а також припинив транзит газу через свою територію в бік нашої держави. Втім майбутній прем’єр Угорщини Петр Мадяр дав зрозуміти, що не буде перешкоджати виділенню позики.

