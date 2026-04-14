Військовим дозволять звільнятися зі служби, але масової демобілізації не буде, - нардеп

Йдеться про запровадження системи строкових контрактів.

Міністерство оборони готує законопроєкт, яким буде запроваджено строкові контракти із правом на гарантований відпочинок після служби. Але про масову демобілізацію війська не йдеться. Таку заяву в коментарі "Телеграфу" зробив член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради Федір Веніславський.

За його словами, йдеться про комплексний законопроєкт, покликаний зменшити кількість конфліктів під час мобілізації, удосконалити систему контрактів на службу, зокрема будуть і контракти з обмеженим строком дії.

Веніславський уточнив, зокрема можуть з’явитися контракти зі строком служби у два, три чи п'ять років. І по закінченні строку контракту військові матимуть право на гарантований відпочинок.

"Але говорити про масове звільнення зі Збройних сил, на превеликий жаль, ми зараз не можемо", – додав народний обранець.

На розгляд парламенту законопроект має надійти у квітні, зазначив нардеп.

Мобілізація в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, військовослужбовець ЗСУ Данило Яковлев заявив, що значна частина мобілізованих – майже третина або більше – самовільно залишає частини. Він вважає, що проблема недоукомплектованості підрозділів пов’язана не лише з мобілізацією, а й з організацією структури та підготовки військових.

Також ми писали, що за перший квартал 2026 року до Офісу омбудсмена надійшло 1657 звернень щодо можливих порушень з боку ТЦК та СП. Найчастіше скарги стосуються питань призову осіб, які не підлягають мобілізації, процедур військово-лікарських комісій та оскарження рішень під час мобілізаційних заходів.

