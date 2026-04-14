Сили оборони відхиляються від традиційних методів застосування Patriot, - ВІ

Бійці намагаються використовувати якомога менше перехоплювачів.

Українські військові, які використовують американські системи ППО Patriot, відхиляються від традиційних методів застосування ракет-перехоплювачів під час російських ракетних ударів.

Про це повідомляє Вusiness Іnsider. Командир українського підрозділу Patriot заявив, що стандартна доктрина протиповітряної оборони передбачає запуск від двох до чотирьох ракет-перехоплювачів по кожній російській крилатій або балістичній ракеті. Проте його сили запускають лише одну ракету на кожну загрозу через обмежені арсенали.

Командир, якого ідентифікували як Олександр, на відео, опублікованому минулими вихідними Повітряним командуванням Захід, заявив, що Сили оборони намагаються використовувати якомога менше перехоплювачів. Він сказав, що їм потрібно більше засобів, щоб ефективно протистояти російським атакам.

Незрозуміло, наскільки широко цей підхід із застосуванням однієї ракети практикується серед екіпажів українських систем Patriot. Запуск більше однієї ракети-перехоплювача в одному бою, хоча й дорогий, не обов'язково є марнотратством; радше, це управління ризиками, де пріоритетом є знищення цілі, а не збереження ресурсів. Але Україна не має такої розкоші, пояснює автор. У випадку інтенсивного бою США та їхні союзники також можуть її не мати.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 квітня, Україна та Німеччина підписали угоду про співпрацю у сфері оборони.

Міністр оборони України Михайло Федоров поінформував, що було узгоджено пакет оборонних домовленостей загальною сумою на 4 млрд євро. Йдеться про посилення ППО, розвитку далекобійних спроможностей та спільного виробництва дронів.

Так, Німеччина профінансує контракт на кілька сотень ракет до Patriot – це суттєво підсилить захист українських міст і критичної інфраструктури. Також передбачено постачання 36 пускових установок IRIS-T, що посилить багаторівневу систему ППО.

