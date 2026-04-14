Справжня легенда: названо найпопулярніший автомобіль у світі

Різні моделі цього автор виробляються японською корпорацією Toyota з 1966 року.

За період від початку 2026 року до лютого найпопулярнішим новим автомобілем у світі була Toyota Corolla. Про це повідомляє Focus2Move.

Частка Corolla на світовому ринку становить 1,3%, а її продажі зросли на 6,5%. Зростання продажів моделі фіксують як в Азії (+8,4%), так і в Америці (+5,2%).

Corolla залишається популярним автомобілем завдяки легендарній надійності, високій паливній економічності та доступній ціні. Вона здобула визнання як ідеальний перший автомобіль для новачків, а також як практичний вибір для всієї родини.

Tesla Model Y продемонструвала зростання продажів на 30,4% та досягла частки ринку 1,1%. Бренд Tesla цінують в усьому світі – зростання продажів її найпопулярнішої моделі відбувається в Америці (+22,6%), Азії (+38%) та Європі (+27,7%).

Зрештою, третє місце посів легендарний американський пікап Ford F-Series, різні покоління якого випускають вже понад 70 років. Модель традиційно цінують завдяки надійності та універсальності – здатності задовольняти як комерційні потреби, так і закривати запити звичайних сімей.

Загалом десятка лідерів виглядає так:

1. Toyota Corolla (+6,5%)

2. Tesla Model Y (+30,4%)

3. Ford F-Series (-14,6%)

4. Honda CR-V (+5,7%)

5. Chevrolet Silverado (+2,9%)

6. Toyota Camry (+13,9%)

7. Volkswagen Tiguan (+19,2%)

8. Hyundai Tucson (+0,1%)

9. Toyota RAV4 (-42,7%)

10. Kia Sportage (-0,6%)

Раніше УНІАН писав, що найбільш популярним новим автомобілем у США залишається Ford F-Series. Друге місце посіла ще одна легенда американського автопрому – повнорозмірний пікап Chevrolet Silverado. Третю позицію зайняв Ram Pick-Up.

Повідомлялося також, що рейтинг найбільш продаваних нових автомобілів Японії у 2026 році станом на лютий очолював Honda N-Box, частка ринку якого становила переконливі 5%.

