Власників пошкодженого житла звільнили від сплати комуналки: Зеленський підписав закон

Закон захистить власників зруйнованого майна від несправедливих боргів.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 14 квітня, підписав закон, який звільняє власників пошкодженого або знищеного внаслідок бойових дій житла від плати за житлово-комунальні послуги. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Відповідно до пояснювальної записки, закон врегульовує питання щодо звільнення власників житла від сплати за послуги з управління багатоквартирним будинком у випадку його пошкодження чи руйнування, що призвело до неможливості його подальшої експлуатації.

Таким чином, власники пошкодженого чи знищеного житла звільняються від оплати окремих житлово-комунальних послуг у період, коли об’єкт фактично непридатний для проживання, до моменту повного відновлення будинку.

25 березня Верховна Рада ухвалила закон, який звільняє пошкоджене житло від плати за управління. За це рішення тоді проголосували 308 депутатів.

Тоді повідомлялося, що цей закон захищає власників зруйнованого майна від несправедливих боргів. На час дії воєнного стану та протягом року після його завершення споживачі не сплачуватимуть за послугу з управління багатоквартирним будинком, якщо він пошкоджений і його експлуатація неможлива через обстріли.

26 березня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомляла, що уряд затвердив порядок компенсації за комунальні послуги на пунктах евакуації внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Держава компенсуватиме витрати на розміщення евакуйованих людей.

