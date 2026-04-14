Рейси скасовано: в Японії вивергнувся вулкан Сакурадзіма, піднявши стовп попелу на 3,4 км

Відомо, що це стало першим потужним виверженням цього року і другим за останні чотири місяці.

Найактивніший вулкан Японії Сакурадзіма у суботу вдень знову вивергнувся, піднявши стовп попелу на висоту близько 3,4 км, пише The Independent.

"Виверження почалося після полудня з кратера Мінамідейк, при цьому уламки розліталися на відстань до одного кілометра. Японське метеорологічне агентство підвищило рівень небезпеки до третього за п’ятибальною шкалою та закликало не наближатися до вулкана через ризик падіння каміння і пірокластичних потоків", - пише ЗМІ.

Унаслідок активності вулкана в аеропорту Кагосіми було скасовано або затримано рейси, а на дорогах у самому місті та прилеглих районах, зокрема Тарумідзу і Каноя, запровадили обмеження руху – накопичення попелу зробило поїздки небезпечними. Водночас фахівці зазначили, що виверження частково зняло напругу всередині вулкана, спричинену накопиченням магми.

За даними видання Yomiuri Shimbun, це перше вибухове виверження з 13 грудня минулого року. Вулкан розташований приблизно за 8 км від центру Кагосіми – одного з найбільших міст регіону Кюсю – і регулярно засипає його попелом ще з VIII століття.

Відомо, що раніше Сакурадзіма була окремим островом, однак після потужного виверження 1914 року потоки лави з’єднали її з материком. Тоді загинули 58 людей, а попіл дістався навіть острова Хонсю.

За словами дослідників, вулкан залишається майже безперервно активним із 1955 року. Торік у листопаді він викинув попіл на висоту 4,4 км і розкидав каміння майже на 1,2 км від кратера, а в травні того ж року серія менших вивержень спричинила перебої в авіасполученні.

Зазначається, що у серпні 2013 року Сакурадзіма сформувала один із найвищих зафіксованих стовпів попелу з 2006 року – до 5 км, тимчасово зануривши частину Кагосіми в темряву. У 2015 році метеорологи навіть оголошували четвертий рівень небезпеки, попереджаючи про можливе велике виверження.

За оцінками науковців з Університету Брістоля та Дослідницького центру вулкана Сакурадзіма, оприлюдненими у 2016 році, вулкан може спричинити масштабне виверження протягом 30 років, і відтоді вже відбулося кілька значних активізацій. Він також є частиною Тихоокеанського вогняного кільця – сейсмічно активного поясу, що охоплює значну частину Тихого океану і на який припадає більшість землетрусів та вивержень у світі.

