800 років тому в небі Японії з’явилися 'червоні вогні': вчені нарешті розгадали цю загадку

Понад 800 років тому японські астрономи задокументували потужні сонячні бурі, і тепер сучасна наука підтвердила їхні спостереження.

Понад 800 років тому астрономи в середньовічній Японії спостерігали дивні "червоні вогні на північному небі", і лише в 2026 році вчені нарешті точно з'ясували, що це було.

Як пише DailyGalaxy, у дослідженні, опублікованому в журналі Proceedings of the Japan Academy 10 квітня 2026 року, дослідники з Окінавського інституту науки і технологій використали сучасні технології та підтвердили, що це сяйво було наслідком потужної сонячної бурі.

Сонячні бурі минулого

У 1204 році японський поет Фудзівара-но Тейка описав "червоні вогні на північному небі" над Кіото, і вважалося, що це є відсиланням до полярних сяйв, які часто викликаються сонячними бурями. Завдяки сучасному прориву в дослідженнях Сонця, це спостереження тепер збігається з підтвердженим активним сонячним циклом того ж періоду.

Дослідники з Окінавського інституту науки і технологій використовували методику, що поєднує історичні записи з аналізом річних кілець дерев, для реконструкції сонячної активності, починаючи з середньовічного періоду. Їхній метод показує, що сонячна буря, описана Тейкою, ймовірно, була частиною ширшого, високоактивного сонячного циклу наприкінці XII століття.

Виявлення сонячних бур за допомогою нових технологій

Команда вчених під керівництвом професора Хіроко Міяхари зосередилася на "субекстремальних" сонячних протонних подіях – менш потужних, але все ще небезпечних бурях, які становлять близько 10-30% від найекстремальніших випадків.

Це відкриття відкриває нові можливості для розуміння частоти та впливу сонячних бур протягом історії, що має вирішальне значення для оцінки ризиків для сучасної інфраструктури, включаючи супутники та космічні місії.

"Наш метод тепер дозволяє нам ефективно ідентифікувати їх і краще розуміти умови, за яких вони з більшою ймовірністю відбуваються", – додав Міяхара.

Раніше вчені з'ясували причину ще однієї аномалії давнини. У 1831 році Сонце набуло моторошного блакитного відтінку, урожай зазнав невдачі, а температура на континентах різко впала. Виявилося, що до цього призвело маловідоме виверження вулкана Zav-1 на острові Сімушир у Курильському архіпелазі Росії.

